03:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Склад с пиломатериалами загорелся в поселке Куйтун в Приангарье
Пожар локализовали на площади 1,6 тысячи кв. метров.
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Кровля склада с пиломатериалами загорелась в посёлке Куйтун Иркутской области. Ночью пожар удалось локализовать на площади 1,6 тысячи кв. метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние здания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
На месте работают 10 человек и три единицы техники. Пострадавших нет.