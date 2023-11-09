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04:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Элитный внедорожник расстреляли в Приморье: подозреваемый рассказал, что произошло

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. Вечером 6 ноября неизвестные расстреляли белый внедорожник Toyota Land Cruiser. Спустя несколько дней подозреваемый сам пришел в полицию и сдался.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами СК РФ по Приморскому краю по подозрению в совершении убийства водителя автомобиля задержан 27-летний мужчина и другие участники конфликта», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью. Дела завели по двум статьям: убийство и хулиганство — в зависимости от роли фигурантов.

В Следкоме добавили, что водителя белого внедорожника убили после ссоры, которая произошла у магазина в Уссурийске на Владивостокском шоссе. Разборки начались между потерпевшим и его другом с другой компанией молодых людей. Началась стрельба.

«В это же время 27-летний фигурант взял охотничье ружье и произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля “Тойта Лэнд Крузер”, в результате последний скончался от полученных ранений в медицинском учреждении», — добавили в пресс-службе СК.

Подозреваемый сам пришел к силовикам с повинной и принес то самое ружье, из которого стрелял по машине. Под стражей находятся и другие участники конфликта.

Ранее сообщалось о том, что приморцам рекомендуют проверить номера на своих автомобилях. Если красный цвет флага выцвел или смылся, могут быть серьезные проблемы с законом.

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