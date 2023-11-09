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03:49 (мск), источник: АиФ Владивосток

Жительница Приморья зарезала мужа во время ссоры

Мужчина скончался.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье произошло трагическое событие, которое потрясло общественность. 47-летняя женщина стала подозреваемой в убийстве своего мужа во время ссоры.

Согласно предварительным данным, 6 ноября в результате бытового конфликта супругов женщина нанесла смертельный удар ножом в грудь своего мужа. К несчастью, он скончался.

Сегодня суд, принимая во внимание мнение прокурора, принял решение о заключении подозреваемой под стражу на два месяца. Это мера, которая направлена на обеспечение надлежащего расследования уголовного дела и предотвращение возможного вмешательства подозреваемой в процесс. В настоящее время ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства находятся на контроле в надзорном ведомстве.

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