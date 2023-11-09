03:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Безжизненное тело вывалилось из окна: в Приморье в смертельном ДТП едва не загорелась машина
Смертельное ДТП произошло в районе села Петровка.
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Жуткие кадры смертельного ДТП в Приморье появились в соцсетях. По словам очевидцев, в районе села Петровка столкнулись два автомобиля. Удар оказался настолько мощным, что одна из машин едва не загорелась, в этом авто погибла девушка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и спасатели. До того как приехали специалисты, неравнодушные водители, проезжающие мимо, остановились и потушили иномарку, из которой валил дым. О состоянии других участников ДТП и сколько их всего — пока информации нет. Редакция обратилась в пресс-службу краевого ГИБДД и ждет ответа.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в серьезной аварии в Находке погиб один человек, еще пять пострадали. Машины столкнулись лоб в лоб. Авто превратились в груду железа, одну из участниц ДТП зажало в салоне.