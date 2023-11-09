04:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Двухэтажный барак сгорел в Хабаровске на улице Трёхгорной
Официально здание считается нежилым.
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Поздно ночью 9 ноября очевидцы сообщили пожарным о возгорании барака на ул. Трехгорной в Хабаровске. Пламя полностью охватило крышу и второй этаж деревянной постройки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Жизням людей огонь не угрожал: во время разведки спасатели установили, что дом расселен и на момент пожара жильцов в нем не было.
По деревянным старым конструкциям огонь распространялся стремительно. Здание тушили с двух сторон. Полностью потушить пламя, пролить и дотушить очаги тления удалось в 9:43 утра, спустя почти 7 часов с момента сообщения о возгорании.
— Общая площадь пожара составила 300 кв. метров, огнём полностью повреждены второй этаж здания и крыша. В ликвидации пожара было задействовано 25 человек личного состава и 7 единиц техники. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Госпожнадзора МЧС России. — прокомментировали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Отметим, что это уже второй сгоревший барак за последние сутки, и третий — за минувшую неделю. Буквально накануне хабаровские огнеборцы ликвидировали возгорание в деревянном доме на проспекте 60-летия Октября. За 6 дней до этого в Кировском районе краевой столицы полностью выгорел двухэтажный барак.