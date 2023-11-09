04:11 (мск), источник: Newslab.ru
Жительница Лесосибирска скончалась после жестокого избиения
Житель Лесосибирска Красноярского края подозревается в причинении смертельных травм своей сожительнице.
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Как рассказали в Следственном комитете по региону, 5 ноября поступило сообщение о том, что в квартире по улице Горького обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту в отношении 30-летнего сожителя погибшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, ночью 5 ноября потерпевшая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направилась в одно из развлекательных заведений Лесосибирска. Сожитель женщины проследовал за ней и увел ее из кафе. По пути домой они поругались, так как мужчина ревновал и высказывал слова недовольства по поводу злоупотребления ею алкогольными напитками. В результате на улице подозреваемый нанес сожительнице множественные удары руками и ногами по голове и телу.
Мужчина привел женщину домой, она легла спать, а утром следующего дня сожитель обнаружил ее без признаков жизни. Подозреваемый задержан, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.