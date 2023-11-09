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04:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жителю Хабаровска вынесли приговор за мошенничество с лодочными моторами

Мужчина обманул граждан на сумму свыше миллиона рублей.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным с 10 эпизодах мошенничества. Мужчина обманом присвоил больше миллиона рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию региональной прокуратуры.

 — В 2019 году в сети Интернет злоумышленник разместил объявление о продаже лодочных моторов и запчастей к ним. В дальнейшем мужчина по устной договоренности получал от граждан предоплату, уклоняясь от долговых обязательств. Общая сумма причиненного одиннадцати потерпевшим ущерба составила более 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. В пользу потерпевших с него взыскали сумма ущерба.

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