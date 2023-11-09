07:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Новосибирской области Семен Лазарев погиб в зоне СВО
Церемония прощания с героем пройдет в Битковском ДК.
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В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Сузунского района Новосибирской области Семен Лазарев. Церемония прощания с героем состоится в четверг, 9 ноября.
Траурная церемония начнется в 10 часов утра. Она будет проходить в Битковском Доме культуры.
— Траурный митинг состоится в 13:00, — сообщили в группе администрации Сузунского района в социальной сети «ВКонтакте».
Когда погиб участник СВО из Сибири — не уточняется.