05:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Конфеты с наркотиками пытались доставить заключенному в колонию в Иркутской области
Сотрудники учреждения выявили подозрительные сладости в посылке.
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Сотрудники исправительной колонии № 4 в поселке Плишкино Иркутского района пресекли канал доставки запрещенных веществ на территорию учреждения. В посылке для одного из осужденных выявили, предположительно, наркотические средства, отправленные под видом конфет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Иркутской области.
Днем 7 ноября на имя 44-летнего мужчины, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, поступила посылка от жительницы соседнего региона. Служебная собака при обследовании отправления дала сигнал о выявлении запрещенных веществ. Детальный досмотр уже вскрытой посылки показал, что восемь конфет оказались с подозрительной начинкой.
«В пяти конфетах сотрудники колонии обнаружили прессованные куски с неизвестным темно-коричневым веществом, а в остальных трех — куски с черным веществом», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас полицейские проводят следственно-оперативные действия для принятия процессуального решения.