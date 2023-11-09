07:46 (мск), источник: Om1.ru
На цепи в погребе держал своего приятеля житель Новосибирской области
Уголовное дело в отношении него направлено в суд.
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Заместитель прокурора Маслянинского района Александр Заднепровский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, в апреле 2023 года в съёмном доме в посёлке Маслянино обвиняемый вместе с потерпевшим распивал спиртные напитки. В какой-то момент мужчина предложил своему знакомому оформить его как индивидуального предпринимателя, но тот отказался. Это сильно разозлило обвиняемого.
Когда начался конфликт, потерпевший попытался покинуть дом, однако обвиняемый не дал ему этого сделать и несколько раз ударил по лицу. Затем он принёс металлическую цепь, пристегнул его к ноге потерпевшего и заставил его спуститься в погреб. Там он пристегнул потерпевшего за второй край цепи к лестнице и закрыл погреб, сказав, что тот будет здесь до утра. После этого обвиняемый продолжил распивать алкоголь.
Через некоторое время мужчина вывел своего пленника из погреба в другую комнату. Там он снова пристегнул его к батарее и забрал мобильный телефон. Когда обвиняемый уснул, потерпевший освободился от цепи и убежал.
Утром мужчина обнаружил, что его «заключённого» нет, однако остался мобильный телефон, который он решил сдать в ломбард.
Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.