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06:18 (мск), источник: АиФ Иркутск

Водитель сбил первоклассника на «зебре» и скрылся с места ДТП в Иркутске

Авария произошла около 14:00 8 ноября в районе дома номер 255/6 по улице Баумана в Ленинском районе.

Источник: ГУ МВД

Дорожные инспекторы разыскивают водителя, который совершил наезд на первоклассника в Иркутске. Авария произошла около 14:00 8 ноября в районе дома номер 255/6 по улице Баумана в Ленинском районе.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, водитель автомобиля неустановленной марки и модели сбил семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. После ДТП автомобилист с места происшествия скрылся. У пострадавшего школьника диагностировали травму ноги.

Полицейские устанавливают местонахождение скрывшегося водителя. Также сотрудники МВД направили предупреждение по факту выявленных недостатков при содержании улично-дорожной сети. Установление обстоятельств ДТП остаётся на контроле прокуратуры.

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