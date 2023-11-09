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10:06 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Ребёнок погиб после наезда КамАЗа в Шымкенте

Семилетняя девочка погибла после наезда многотонного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что врачи диагностировали семилетней пациентке обширную ушиблено-размозженную скальпированную рану обеих голеней, дефект кожи и мягких тканей, повреждения мышц, сухожилия и нервы и открытые переломы.

Медики провели девочке операцию. При участии опытных докторов из Астаны и Алматы за жизнь ребёнка боролись врачи городской детской клинической больницы, но не смогли спасти ребёнка.

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