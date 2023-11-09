Появилось сообщение о прощании с погибшим в ходе СВО 21-летним омичом

«Уважаемые жители района. С глубокой скорбью сообщаем о том, что 9 ноября в 13:00 у памятника Солдату в селе Усть-Ишим состоится прощание с нашим земляком Шантиным Ильей Александровичем, погибшим в ходе специальной военной операции», — указано в официальном сообщении.
По информации районной администрации, Илья Шантин родился 13 января 2002 года. В 2018 году окончил "Усть-Ишимский лицей; принял решение встать на защиту Родины и 16 августа 2023 года заключил контракт на военную службу.
Службу Илья Шантин проходил водителем отделения «Управление взвода управления 2-го десантно-штурмового батальона», гвардии рядовой в составе войсковой части 74 507. Погиб 19 октября 2023 при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции, добавили в администрации Усть-Ишимского района.
«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовой Шантин Илья Александрович награжден орденом Мужества посмертно», — также сказано в сообщении.