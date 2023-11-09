2 человека погибли на пожаре из-за матраса с подогревом в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. При разборе строительных конструкций в одной из комнат нашли тела погибших мужчины 1973 года рождения и женщины 1961 года рождения.
Специалисты установили, что хозяева дома поместили матрас с электроподогревом в будку, в которой спал щенок. Устройство оставляли включённым на ночь, даже несмотря на то, что хозяйке было известно о том, что на веранде, где проходит проводка, собирается конденсат. К ЧП привел аварийный режим работы оборудования. Дом не был оборудован пожарным извещателем.