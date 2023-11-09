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06:25 (мск), источник: АиФ Иркутск

2 человека погибли на пожаре из-за матраса с подогревом в Иркутской области

В Зиминском районе на пожаре в частном доме погибли два человека. Сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме в селе Харайгун поступило в ночь с 8 на 9 ноября.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. При разборе строительных конструкций в одной из комнат нашли тела погибших мужчины 1973 года рождения и женщины 1961 года рождения.

Специалисты установили, что хозяева дома поместили матрас с электроподогревом в будку, в которой спал щенок. Устройство оставляли включённым на ночь, даже несмотря на то, что хозяйке было известно о том, что на веранде, где проходит проводка, собирается конденсат. К ЧП привел аварийный режим работы оборудования. Дом не был оборудован пожарным извещателем.

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