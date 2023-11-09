08:40 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Оба водителя погибли в ДТП в Павлодарской области
Смертельное ДТП произошло на трассе Астана — Павлодар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
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Сообщается, что на автодороге Астана — Павлодар водитель Lada превысил скорость и въехал в КамАЗ. Водитель большегруза как раз стоял у задней части своего авто и проводил ремонтные работы, поэтому оказался зажатым между двух машин.
Оба водителя скончались на месте от полученных травм.
Несовершеннолетний пассажир Lada с травмами доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку.