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08:40 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Оба водителя погибли в ДТП в Павлодарской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Астана — Павлодар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Сообщается, что на автодороге Астана — Павлодар водитель Lada превысил скорость и въехал в КамАЗ. Водитель большегруза как раз стоял у задней части своего авто и проводил ремонтные работы, поэтому оказался зажатым между двух машин.

Оба водителя скончались на месте от полученных травм.

Несовершеннолетний пассажир Lada с травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Автомашины водворены на штрафстоянку.

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