10:08 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Жилой дом горел в Жабинковском районе
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой дом горел возле деревни Рогозно Жабинковского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
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В среду, 8 ноября, в 13.05 спасателя поступило сообщение о загорании жилого дома. В результате пожара огнем повреждена стена и перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.