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10:08 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Жилой дом горел в Жабинковском районе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой дом горел возле деревни Рогозно Жабинковского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 8 ноября, в 13.05 спасателя поступило сообщение о загорании жилого дома. В результате пожара огнем повреждена стена и перекрытие. Пострадавших нет. Причина пожара на данный момент устанавливается.

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