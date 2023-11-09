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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Усть-Илимске пожарные спасли женщину, которая заблудилась в дыму

В многоэтажном доме загорелась мебель и личные вещи.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о пожаре в многоэтажном доме поступило ночью 9 ноября. Очевидцы сообщили, что в квартире на шестом этаже горит мебель, а жители верхних этажей оказались в ловушке. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На момент прибытия первого подразделения был сильно задымлен подъезд между 6 и 9 этажами. При этом самостоятельно эвакуироваться смогли девять жителей.

За пять минут очаг возгорания нашли и ликвидировали. Горела мебель и вещи в общем коридоре, огонь повредил стены, пол и оконный проем. На 8 этаже пожарные обнаружили женщину, которую вывели на свежий воздух.

Как выяснилось, она услышала шум и крики за дверью, вышла в коридор, но из-за дыма потеряла ориентир и не смогла вернуться обратно в квартиру. Сейчас с женщиной все в порядке.

Причины пожара устанавливаются.

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