08:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Усть-Илимске пожарные спасли женщину, которая заблудилась в дыму
В многоэтажном доме загорелась мебель и личные вещи.
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Сообщение о пожаре в многоэтажном доме поступило ночью 9 ноября. Очевидцы сообщили, что в квартире на шестом этаже горит мебель, а жители верхних этажей оказались в ловушке. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На момент прибытия первого подразделения был сильно задымлен подъезд между 6 и 9 этажами. При этом самостоятельно эвакуироваться смогли девять жителей.
За пять минут очаг возгорания нашли и ликвидировали. Горела мебель и вещи в общем коридоре, огонь повредил стены, пол и оконный проем. На 8 этаже пожарные обнаружили женщину, которую вывели на свежий воздух.
Как выяснилось, она услышала шум и крики за дверью, вышла в коридор, но из-за дыма потеряла ориентир и не смогла вернуться обратно в квартиру. Сейчас с женщиной все в порядке.
Причины пожара устанавливаются.