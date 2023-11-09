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08:20 (мск), источник: МК.RU Омск

Омичку будут судить за избиение 11-летней дочери

На 40-летнюю омичку возбудили уголовное дело за истязание 11-летней дочери.

По версии следствия, с сентября прошлого года по март 2023-го женщина под видом воспитательных мер систематически наносила побои своей 11-летней дочери.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, суд также рассматривал гражданское дело о лишении женщины родительских прав. После проверки следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Проверка также организована в отношении опеки. Ее проведение стоит на контроле в прокуратуре.

Ранее мы писали, что избитый каратистом Живодером ребенок-инвалид уже около года находится в Дом малютки.

Также мы сообщали, что 57-летнюю омичку обвинили в издевательстве над троими приемными детьми 9-ти, 13 и 14 лет.

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