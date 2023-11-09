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08:47 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале две девушки похитили соперницу, избили и заставили руками копать себе могилу

В Каслях (Челябинская область) две местные жительницы предстанут перед судом за похищение человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло весной 2023 года. По версии следствия, ночью 29 апреля девушки 2000 и 2005 годов рождения приехали в поселок Кисегач. Там «на фоне личных неприязненных отношений на почве ревности» похитили 54-летнюю женщину, бросили ее в багажник автомобиля. Дальнейшие события происходили в Каслях: потерпевшую некоторое время удерживали в квартире, где избивали, затем вывезли в лес, где потребовали копать руками яму, в которой обещали похоронить после убийства.

«Потерпевшая в сложившейся обстановке восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых. В процессе копания ямы злоумышленницы наносили удары женщины, после чего оставили ее ночью в безлюдном лесном массиве и скрылись с места происшествия», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

После всего этого было возбуждено дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

В настоящий момент Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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