На Южном Урале две девушки похитили соперницу, избили и заставили руками копать себе могилу

Сообщается, что все произошло весной 2023 года. По версии следствия, ночью 29 апреля девушки 2000 и 2005 годов рождения приехали в поселок Кисегач. Там «на фоне личных неприязненных отношений на почве ревности» похитили 54-летнюю женщину, бросили ее в багажник автомобиля. Дальнейшие события происходили в Каслях: потерпевшую некоторое время удерживали в квартире, где избивали, затем вывезли в лес, где потребовали копать руками яму, в которой обещали похоронить после убийства.
«Потерпевшая в сложившейся обстановке восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых. В процессе копания ямы злоумышленницы наносили удары женщины, после чего оставили ее ночью в безлюдном лесном массиве и скрылись с места происшествия», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
После всего этого было возбуждено дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).
В настоящий момент Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.