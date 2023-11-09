10:18 (мск), источник: Новая Кубань
Отец погибшего в Сочи чувашского футболиста рассказал о причинах гибели сына
Тело молодого человека было найдено у моря.
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В Сочи несколько дней назад на пляже у моря обнаружили тело молодого человека. Погибшим оказался футболист из Чувашии Алексей Лесин. Информацию об этом подтвердили отец спортсмена и минспорта республики. Подробнее об этом ранее писала «НК».
Семья футболиста рассказала о причинах гибели Алексея Лесина. По словам отца спортсмена, по результатам экспертизы молодой человек захлебнулся и скончался вследствие асфиксии. Родитель футболиста также уточнил, что близкие Лесина проводили собственное небольшое расследование, в том числе опрашивая свидетелей.
Так, семье удалось выяснить, что примерно в 3 часа ночи спортсмен вышел из караоке-бара, где отдыхал с командой. Далее молодые люди отправились в другое заведение, но Лесина в него — предположительно из-за несоответствия дресс-коду — не пустили.
«Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли», — пояснил отец погибшего футболиста изданию «Спорт-Экспресс».
Родитель спортсмена также добавил, что есть видео, на котором молодой человек лежит на берегу. Момент, как именно он там оказался, семья не видела, при этом, по словам отца футболиста, камеры видеонаблюдения расставлены по всему побережью.
Прощание со спортсменом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.