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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция спустя четыре года поймала мошенника, обманувшего женщину в Тольятти

Иногороднего афериста задержали тольяттинские полицейские в аэропорту Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела по обвинению иногороднего жителя в совершении мошенничества. Инцидент, произошедший 4 года назад, получил развитие после возвращения злоумышленника в Россию.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, жительница Автограда в 2019 году стала жертвой мошенника, который убедил перевести ему 35 тысяч рублей в качестве залога за будущий займ. После получения суммы 46-летний мужчина прекратил отвечать на телефонные звонки. Оперативники уголовного розыска отследили афериста и задержали через четыре года в аэропорту Санкт-Петербурга при попытке возвращения в Россию.

После задержания, обвиняемый был доставлен в отдел полиции, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ. Уголовно дело направлено в суд для принятия решения по существу. До начала судебных слушаний мужчина полностью возместил ущерб потерпевшей.

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