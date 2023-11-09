08:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Жительницу Приангарья осудили условно за мошенничества на 3,5 млн рублей при закупке зерна
Женщина, продавшая продукцию в столице региона, не рассчиталась с поставщиками.
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Аларский районный суд вынес 35-летней жительнице Заларинского района приговор по уголовному делу о мошенничествах при закупке зерна. Женщине, осужденной по ч. 3−5 ст. 159 УК РФ, назначили условное наказание. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.
Установлено, что с октября 2020 по февраль 2022 года женщина под предлогом покупки зерна заключила фиктивные договоры поставки с фермером и главами крестьянско-фермерских хозяйств в Аларском, Балаганском, Куйтунском и Черемховском районах. После чего женщина продала продукцию в Иркутске, а полученные деньги потратила на погашение своих долгов. Фактически она не расплатилась с поставщиками.
«Ущерб потерпевшим превысил 3,5 млн рублей. В ходе следствия женщина признала свою вину, частично возместив ущерб», — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд с учетом мнения гособвинителя суд признал фигурантку виновной. Ей назначили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года.
Также служители Фемиды удовлетворили иски двух потерпевших о взыскании с осужденной оставшейся суммы причиненного ущерба в 1,4 млн рублей.