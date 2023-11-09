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09:59 (мск), источник: Татарстан 24

В Казани загорелся банный комплекс, в котором находилось шесть человек

К моменту приезда пожарных в деревянный дом уже было невозможно зайти, так как все окружал едкий густой дым.

В Казани на улице 1-ой Вольной в банном комплексе произошел пожар. На втором этаже отдельно стоящего арендованного дома загорелся утеплитель.

По словам работников заведения, в помещении находились шесть человек. Мужчины отдыхали уже четыре часа и собирались уходить, но в какой-то момент заметили дым, который тянулся со второго этажа. Они сразу же сообщили об этом администратору и попытались самостоятельно потушить возгорание, но справиться с огнем своими силами не получилось.

Как сообщил наш корреспондент, к моменту приезда пожарных в деревянный дом уже было невозможно зайти, так как все окружал едкий густой дым. Пожарные ликвидировали очаг возгорания в считанные минуты.

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Теперь собственникам предстоит подсчитать все убытки, а дознавателям выяснить все возможные причины произошедшего.

Ранее мы писали, что в Кукморском районе полностью сгорели жилой дом и баня. Все произошло на улице Дорожная.

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