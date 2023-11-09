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09:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На нефтепроводе в Ленобласти обнаружили взрывное устройство

Специалисты вовремя ликвидировали опасный предмет, и взрыва удалось избежать.

Самодельное взрывное устройство нашли на магистральном нефтепроводе «Ярославль-Приморск» во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Начальник охраны на нефтепроводе заметил два предмета, похожих на ручные гранаты. Устройства оказались прикреплены к электрощитку с помощью проволоки. На место ЧП вызвали сапёров с кинологами. Специалисты вовремя ликвидировали опасный предмет, и взрыва удалось избежать.

На месте ЧП кроме гранат был найден также пластиковый контейнер со странным веществом кремового цвета. Обезвреженные устройства и контейнер отправили на экспертизу для дальнейших разбирательств.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств.

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