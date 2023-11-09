09:57 (мск), источник: Татарстан 24
Двое мужчин пострадали в лобовом столкновении машин в Казани
Предполагаемый виновник ДТП не пострадал.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Двое мужчин пострадали в результате аварии на проспекте Универсиады в Казани. 22-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и столкнулся с металлическим отбойником. Следовавшая за ним Kia Rio не смогла избежать столкновения и врезалась в уже поврежденный автомобиль лоб в лоб.
24-летний водитель Kia рассказывает, что не ожидал такого маневра от движущегося впереди него автомобиля. Он не успел уйти от столкновения, но все же попытался этого избежать.
По сообщениям нашего корреспондента, помимо водителя, на переднем сиденье Kia находился еще один пассажир. Обоим потребовалась медицинская помощь. После осмотра медики приняли решение, что госпитализация им не требуется.
Предполагаемый виновник, водитель Ford, не пострадал. Молодой человек отказался от любых комментариев по этому поводу. Все обстоятельства происшествия рассматривались сотрудниками Госавтоинспекции.
Ранее мы писали, что один водитель погиб, другой пострадал в ДТП в Сармановском районе. Там иномарка вылетела на встречную полосу.