10:17 (мск), источник: Новая Кубань
В Новороссийске объявили режим ЧС из-за найденной на базе отдыха авиабомбы
Обнаруженный артефакт относится к периоду Великой Отечественной войны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новороссийске вечером 8 ноября объявили режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
Как рассказали в пресс-службе администрации города-героя, ЧС локального характера начала действовать с 10 часов вечера 8 ноября. Снять его планируется в 6 часов вечера того дня, когда боеприпас будет уничтожен специалистами.
Зона ЧС распространена в радиусе 1,5 км от места, где была найдена авиабомба. А именно — на базе отдыха «Тепло» в селе Широкая Балка.
Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии Новороссийска.
Ранее «НК» писала, что в Крымском районе Кубани были найдены мины. Об обнаружении боеприпасов рядом с ж/д путями стало известно в конце октября.