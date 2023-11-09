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10:17 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске объявили режим ЧС из-за найденной на базе отдыха авиабомбы

Обнаруженный артефакт относится к периоду Великой Отечественной войны.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

В Новороссийске вечером 8 ноября объявили режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало обнаружение авиабомбы времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-службе администрации города-героя, ЧС локального характера начала действовать с 10 часов вечера 8 ноября. Снять его планируется в 6 часов вечера того дня, когда боеприпас будет уничтожен специалистами.

Зона ЧС распространена в радиусе 1,5 км от места, где была найдена авиабомба. А именно — на базе отдыха «Тепло» в селе Широкая Балка.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии Новороссийска.

Ранее «НК» писала, что в Крымском районе Кубани были найдены мины. Об обнаружении боеприпасов рядом с ж/д путями стало известно в конце октября.

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