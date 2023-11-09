09:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Виновник ДТП выплатил сбитому ребенку 700 тысяч рублей в Самарской области
Судебные приставы добились компенсации морального вреда от водителя, из-за которого девочка перенесла операции.
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В городе Отрадный Самарской области водитель сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Судебные приставы помогли супругам получить компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей в пользу их пострадавшей дочери.
— В результате ДТП девочка получила множественные травмы, перенесла несколько операций и дорогостоящее лечение. Родители обратились в суд, который обязал виновника аварии компенсировать моральный вред, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Однако автомобилист не торопился выплачивать семье деньги. Судебные приставы предупреждали мужчину о принудительных мерах. Ему вручили повторное требование. Не желая административной ответственности, виновник ДТП полностью погасил задолженность.