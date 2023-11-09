09:35 (мск), источник: Городской репортер
В Ростове на Социалистической горит здание
В Ростове на Социалистической загорелось четырехэтажное здание.
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Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС России. В 07:43 на Социалистической, 128 произошел пожар в бесхозном здании. В настоящее время горят 3 и 4 этажи, общая площадь пожара достигла 600 кв.метров. Пожар тушат 61 спасатель с привлечением 20 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.