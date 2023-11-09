09:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Сами себя спасли: Подробности ЧП в Перми, где двое детей провалились под лед
Дети, которые провалились под лед в Перми, рассказали, как им удалось спастись.
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— Эту рыбалку мы точно запомним на всю жизнь, — говорят, теперь уже смеясь, Тимур и Данил* (имена детей изменены — Ред.).
В последний день осенних каникул двое юных рыбаков — 9-летний Тимур и 14-летний Данил — решили отправиться на рыбалку. Парни дружат уже несколько лет, учатся в одной школе, но познакомились именно на рыбалке в микрорайоне Крым в Закамске.
6 ноября товарищи снова взяли удочки и поехали на водоем, только на этот раз ловля рыбки на неокрепшем льду едва не закончилась трагедией: один из друзей провалился под лед.
Подробности того дня корреспонденту «Комсомольской правде» рассказали сами подростки.
«Толщина льда была 6 сантиметров»
— Обычно мы рыбачим у себя в Крыму, но в этот раз решили поехать ближе к Красавинскому мосту, там дачные домики и озеро есть, — рассказывает Тимур. — Прежде чем выходить на лед, мы измерили пешней (рыболовный инструмент) толщину, она была 6 сантиметров, и мы спокойно стали рыбачить. Через пару часов засобирались домой, по дороге лед под Даней сначала как-будто прогнуло, а потом он провалился.
Тимур говорит, что сильно испугался, глубина в этом месте около 2,5 метров. Данил смог ухватиться за лед, но выбраться не получалось.
— Я от шока сначала и холода не чувствовал, пытался боком залезть на кромку льда, ногу закинуть, но ничего не получалось, лед разрушался — говорит Данил. — От воды одежда стала тяжелой, я не мог себя поднять, потом несколько раз крикнул: «Помогите!».
К счастью, на другом берегу пруда парней увидел мужчина. Он приехал на машине и набирал воду в канистры, крикнул что есть веревка и Тимур побежал к нему.
Помог очевидец
Данил уже был в воде около 10 минут и его медленно охватывала паника. Тимур вернулся к другу, кинул ему веревку, но вытащить друга не получалось — у парня не хватало сил. Тут мальчишки увидели рядом кустарники и поняли, что они — ключ к спасению. Тимур держал один конец веревки и, ломая лед, потащил его к кустам. Мальчик встал на растение под водой и смог себя вытолкнуть.
— Мы подошли к мужчине, отдали веревку и попросились в машину, — говорит Данил. — Он сказал раздеваться и садиться, включил обогрев. Через несколько минут приехали спасатели и врачи.
Мальчишек посадили в машину медиков, выдали одеяла и повезли в больницу. У Данила диагностировали переохлаждение второй степени, еще несколько дней он проведет в больнице. Тимур тоже находится с ним в одной палате, но сегодня его обещают отпустить домой.
— Сейчас мы чувствуем себя хорошо, а когда ехал в больницу, меня так трясло от холода, что зубы стучали и я весь синий был, — говорит Данил. — Если честно, я страшно испугался.
Мама Тимура рассказала «КП», что отпускает сына рыбачить на местное болото, но не думала, что сын выйдет на лед.
— Мы, к сожалению, учимся на своих ошибках, я бы хотела, чтобы этот случай предостерег других от выхода на неокрепший лед, — говорит мама Тимура. — Слава богу, что все закончилось благополучно.
Кстати, этой осенью в Перми уже были несчастные случаи на воде. Жуткая трагедия произошла 29 октября на Мотовилихинском пруду. Отец и сын решили перейти пруд и оба утонули.
ВАЖНО!
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком — ненадежен.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:
— Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание.
— Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение.
— Зовите на помощь: «Тону!».
— Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
— Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.
— Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью. Отдохнуть можно только в тёплом помещении.