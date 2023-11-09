10:35 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье через суд изолировали сторожевого пса, который разодрал шпица
Хозяйке выплатят 38 тыс. рублей.
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Хозяйка загрызенного щенка шпица в Березниках подала в суд с требованием изолировать сторожевого пса и выплатить компенсацию за смерть питомца.
Как сообщили в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы обязали СНТ безопасно для окружающих содержать сторожевого пса, который напал на щенка шпица и загрыз его насмерть. После этого случая дворнягу пришлось взять под контроль.
В одном из садоводческих товариществ в Березниках женщина приехала отдыхать на дачу со своим 9-месячным шпицем. Когда она заходила на территорию СНТ с питомцем на руках, к ней подбежала сторожевая собака, ударила её лапами в грудь. Женщина упала, а дворняга выхватила декоративную собачку из рук хозяйки и убежала в сторону дома сторожа. Один из дачников бросился за собакой и забрал шпица, но щенок умер на руках у хозяйки.
Хозяйка обратилась в суд с требованием изолировать агрессивного пса и взыскать с владельца ущерб.
На исполнение в отдел УФССП в Березниках поступили документы из суда о возбуждении двух исполнительных производств. СНТ было признано должником по исполнительным документам. Согласно этим документам, собаку должны содержать на привязи в вольере, а хозяйке юрлицо должно возместить 38 тыс. рублей компенсации ущерба.
Пристав выехал на место и убедился, что пёс находится в вольере, на привязи, доступа за пределы вольера у него нет. Пёс находится на цепи с двумя карабинами и не представляет опасности для окружающих. СНТ пока находится в статусе должника и должно заплатить хозяйке 38 тыс. рублей. За неисполнение требований о выплате долга с СНТ уже взыскали 10 тыс. рублей. Если долг не погасят, что судебный пристав применить меры принудительного взыскания.