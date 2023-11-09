10:27 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
«Религиозная» секта выманивает деньги у нижегородских пенсионеров
Мошенники работают также Ростовской и Рязанской областях.
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«Религиозная» секта выманивает деньги у пенсионеров Нижегородской области. Они распространяют свое учение и просят пожилых граждан отказываться от пенсий, а также и имущества в свою пользу. Об этом рассказали в следственном комитете СК РФ.
В связи с этим, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести нижегородских руководителей СК проверку по факту преступлений и доложить о ее результатах.
Мошенники работают также Ростовской и Рязанской областях.