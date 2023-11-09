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10:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

1,5 миллиона рублей украли из машины в Нижнем Новгороде

Владелец оставил рюкзак с деньгами без присмотра.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода мужчина лишился 1 450 000 рублей, оставив рюкзак с деньгами в припаркованной машине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Оказалось, что 47-летний нижегородец припарковал свою иномарку из у одного из домов на проспекте Ленина и ушел на полчаса, оставив в машине рюкзак. Когда вернулся, обнаружил, что деньги из него пропали.

По факту кражи в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого — ранее судимого 49-летнего нижегородца. У него дома полицейские нашли лишь 443 тысяч рублей, а также одежду и мобильную технику, которые рецидивист успел купить на украденные деньги.

Мужчина вину признал, сейчас он под стражей.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области выиграл в лотерею 45 млн рублей.

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