Более 20 тысяч владивостокцев остались без света и отопления: прокуратура проводит проверку

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, аварийное отключение света произошло около 11:25. В результате аварии без электроснабжения остались многоквартирные дома на улицах Крыгина, Леонова, Перекопский переулок, Саратовская, Сипягина.
Также в 11:50 из-за работ на магистральной теплотрассе произошло отключение от отопления и горячей воды в 126 многоквартирных и 120 малоквартирных и частных домах Владивостока.
В результате произошедшего без электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения остались более 20 тысяч жителей города.
В настоящее время по данному факту прокуратура Владивостока проводит проверку, в ходе которой оценит исполнение требований законодательства при содержании сетей, а также соблюдение нормативов по устранению аварии.
Ранее «ФедералПресс» писал, что президент России поручил дополнительно профинансировать строительство трассы до Находки.