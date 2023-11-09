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10:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Более 20 тысяч владивостокцев остались без света и отопления: прокуратура проводит проверку

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке 9 ноября произошло аварийное отключение электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения. На место происшествия оперативно прибыли специалисты.

Источник: AP 2023

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, аварийное отключение света произошло около 11:25. В результате аварии без электроснабжения остались многоквартирные дома на улицах Крыгина, Леонова, Перекопский переулок, Саратовская, Сипягина.

Также в 11:50 из-за работ на магистральной теплотрассе произошло отключение от отопления и горячей воды в 126 многоквартирных и 120 малоквартирных и частных домах Владивостока.

В результате произошедшего без электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения остались более 20 тысяч жителей города.

В настоящее время по данному факту прокуратура Владивостока проводит проверку, в ходе которой оценит исполнение требований законодательства при содержании сетей, а также соблюдение нормативов по устранению аварии.

Ранее «ФедералПресс» писал, что президент России поручил дополнительно профинансировать строительство трассы до Находки.

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