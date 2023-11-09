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10:20 (мск), источник: МК.RU Челябинск

В Челябинской области главврача будут судить за взятку в 20 млн рублей

Руководитель городской клинической больницы Озерска получил от коммерсанта взятку в особо крупном размере с условием заключения контракта между фирмой и медучреждением на проведение капремонта.

Источник: СУ СК РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Росси по Челябинской области.

По данным следствия, сделка состоялась в период с первого февраля прошлого года по первое января настоящего. За 20 миллионов рублей главврач посодействовал заключению контракта с фирмой на ремонт инфекционного конкурса больницы, а также выплатил 50% непредусмотренного от стоимости контракта аванса и надбавку в 10% от цены контракта. Также одним из условий было беспрепятственное принятие и оплата ремонта.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено для рассмотрения в суд», — прокомментировали в следственном ведомстве.

Отметим, что санкция по ч.6 ст. 290 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы и лишения права занимать определенные должности.

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