10:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Одноклассники прочитали дневник и высмеяли за влюбленность: в Волгограде 10-летняя девочка пыталась сбежать из города
В Волгограде полиция нашла сбежавшую из-за насмешек детей школьницу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Из-за жестоких шуток одноклассников 10-летняя школьница пыталась сбежать из Волгограда. Инцидент случился накануне, 8 ноября. Ученица 4 класса не вернулась домой после занятий в школе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, родные обратились в полицию к восьми вечера и уже через час девочку удалось найти.
— Маша* — моя младшая сестра. Ее папа умер, а родную маму 2,5 года назад лишили родительских прав. Когда это произошло, я взяла над ней опеку. У меня дочь 15 лет, они с Машей очень дружны, — рассказала старшая сестра девочки Анна.
Вчера Маша пошла на занятия во вторую смену. Девочка очень аккуратная, учится хорошо, не конфликтная, тихая, послушная. Обычно она выходила из гимназии в 17.30−17.40 и в районе шести приходила домой. Но в тот вечер девочка не пришла в назначенное время, а телефон остался дома.
— Мы очень волновались, начали обзванивать учителей, знакомых, одноклассников, а потом обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт», — со слезами волнения вспоминает Анна.
Это был очень сильный стресс для семьи девочки. Ее полюбили, как родную. Нужно сказать, что десятки неравнодушных волгоградцев подключились к поискам. Объявление об исчезновении школьницы молниеносно распространилось по социальным сетям. Люди искали Машу на улицах Волгограда.
— Мне позвонила женщина и сказала, что нашли рюкзак Маши на набережной. Но самой девочки не было, — продолжает Анна. — К счастью, уже к девяти часам ее нашли в Краснослодбодске, сейчас Маша дома, с ней все хорошо.
Школьница не смогла объяснить, зачем решила уехать на маршрутке из города. Но что очевидно — она действовала на эмоциях.
— Как выяснилось, одноклассники тайком взяли ее личный дневник и прочитали о том, что Маше нравится один мальчик, и стали смеяться над ней, над ее чувствами, — говорит Анна. — Она всегда делится своими переживаниями. Да, бывают трудности, как и со всеми подростками, но в целом мы находили общий язык. Иногда посещаем школьного психолога. Все было нормально, но в этот раз случилось непредвиденное.
Увы, каждый день в регионе попадают дети. Иногда в полицию поступают десятки заявлений. Школьники сбегают по самым разным причинам, чаще всего из-за проблем с родителями или сверстниками. Взрослых призывают как можно чаще общаться с чадами, интересоваться их проблемами и внутренним состоянием, выстраивать близкие, доверительные отношения.
— Я старшей дочке всегда говорю, как сильно мы ее любим. Она ни разу в этом не усомнилась. Машу мы тоже любим всем сердцем, но ей непросто из-за трудного детства. Мы готовы проявлять любовь и терпение, — говорит Анна. — Хотела выразить благодарность всем неравнодушным людям. Мне звонили даже ночью. Некоторые мамочки так переживали, что плакали вместе со мной.
Сегодня у Маши занятия и она продолжит учебу, невзирая на случившееся. Вместе с тем полиция готова оказать помощь семье.
— Инспекторами ПДН будет изучено положение в семье, оказана необходимая консультативная помощь, — уточнили в полиции региона.
*персональные данные несовершеннолетней изменены согласно законодательству РФ.