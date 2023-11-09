10:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Следователи СК выясняют обстоятельства пожара с двумя погибшими в Приангарье
В сгоревшем жилом доме погибли мужчина и женщина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вечером 8 ноября в поселке Харайгун Зиминского района Иркутской области сгорел одноэтажный жилой дом. На пожаре погибли 50-летний мужчина и 62-летняя женщина, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.
Следственный отдел организовал проведение доследственной проверки по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительной причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.