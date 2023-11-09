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10:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Массовое ДТП произошло на улице Академической в Иркутске

«Паровозик» из пяти машин засняли очевидцы.

Источник: Соцсети

Пять автомобилей столкнулись в районе поселка Энергетиков на улице Академической в Иркутске. На видео в группе «ДТП 38RUS» в Телеграм (18+) запечатлены четыре иномарки столкнувшиеся друг с другом по ходу движения, а также грузовик. Подробности инцидента и информация о возможных пострадавших уточняется, пишет ИА IrkutskMedia.

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