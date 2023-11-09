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Палестино-израильский конфликт
10:33 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежец, сменивший имя на Веган Христолюб Божий, предстанет перед судом

Мужчину будут судить за оскорбление чувств верующих и реабилитацию нацизма.

Источник: Freepik

В Воронеже перед судом предстанет местный блогер, сменивший имя на Веган Христолюб Божий, сообщает «РИА Воронеж» со ссылкой на облсуд.

До изменения имени мужчину звали Дмитрий Кузнецов. Он обвиняется по статье об оскорблении чувств верующих, а также в реабилитации нацизма.

Обвиняемый частично признал вину. Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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