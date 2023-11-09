10:29 (мск), источник: Комсомольская правда
Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону локализован
В центре Ростова с утра тушат бесхозное здание, горение уже локализовано.
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В здании на Социалистической в Ростове-на-Дону остановили распространение огня, сейчас тушение продолжается. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.
— В 9:31 пожар был локализован на площади 600 кв. метров, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Напомним, огонь разгорелся на третьем и четвертом этажах 4-этажного бесхозного строения на Социалистической, 128. Спасатели выехали на вызов в 7:43 утра. После этого пожару был присвоен ранг № 2. Всего на месте происшествия от РСЧС задействовали 61 человека и 20 единиц техники.
Речь идет о Доходном доме Парамонова, который в январе 2023 года внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Добавим, ранее в районе пожара перекрыли движение транспорта.