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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону локализован

В центре Ростова с утра тушат бесхозное здание, горение уже локализовано.

Источник: Комсомольская правда

В здании на Социалистической в Ростове-на-Дону остановили распространение огня, сейчас тушение продолжается. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

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— В 9:31 пожар был локализован на площади 600 кв. метров, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, огонь разгорелся на третьем и четвертом этажах 4-этажного бесхозного строения на Социалистической, 128. Спасатели выехали на вызов в 7:43 утра. После этого пожару был присвоен ранг № 2. Всего на месте происшествия от РСЧС задействовали 61 человека и 20 единиц техники.

Речь идет о Доходном доме Парамонова, который в январе 2023 года внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Добавим, ранее в районе пожара перекрыли движение транспорта.

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