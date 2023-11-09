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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде ищут доноров для проткнутого колом кота

Пострадавший кот перенес операцию и находится в реанимации.

Источник: Лара Саплина, "Зоопатруль НН"

В Нижнем Новгороде пытаются спасти кота Шани, которого проткнули заточенным колом. Волонтеры группы «Зоопатруль НН» сообщили, что ветеринары успешно прооперировали животное и извлекли инородный предмет. В настоящее время кот находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, погружен в искусственную кому. За ним наблюдает анестезиолог. Коту необходимо переливание крови.

— Шани срочно нужен донор — здоровый кот или кошка весом не менее 4,5 кг. Животное обязательно должно быть привито, — сообщила зоозащитница Лара Саплина.

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Напомним, утром 8 ноября жители улицы Головина обнаружили кота, насквозь проткнутого палкой. О произошедшем они немедленно сообщили зоозащитникам. Пушистого экстренно отправили в ближайшую ветклинику и прооперировали. В настоящее время зоозащитники ищут лицо, попытавшееся расправиться с животным. По сообщениям местных, на улице Головина и раньше находили убитых кошек.

Владельцы потенциальных доноров для кота могут обращаться к Ларе Саплиной по телефону: +79535680890.
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