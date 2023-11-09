В Бобруйском районе пара утонула на рыбалке

Днем 8 ноября в милицию обратился житель деревни Сычково. Мужчина рассказал об исчезновении своей 45-летней сестры и ее 55-летнего сожителя, которые утром 5 ноября вместе ушли на рыбалку и не вернулись. Перед уходом пара выпивала.
Женщину без признаков жизни обнаружили в искусственном водоеме деревни Сычково работники местной пилорамы. Они же вызвали спасателей, которые достали труп из воды. Через непродолжительное время со дна водоема подняли тело мужчины. Выяснилось, что сожители часто рыбачили вместе, нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями рассматривается версия, что один из сожителей оступился, упал в воду и стал тонуть, а второй безрезультатно попытался спасти утопающего.
Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.