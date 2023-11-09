Главное
Палестино-израильский конфликт
12:43 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

В Бобруйском районе пара утонула на рыбалке

9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе утонули сожители, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Днем 8 ноября в милицию обратился житель деревни Сычково. Мужчина рассказал об исчезновении своей 45-летней сестры и ее 55-летнего сожителя, которые утром 5 ноября вместе ушли на рыбалку и не вернулись. Перед уходом пара выпивала.

Женщину без признаков жизни обнаружили в искусственном водоеме деревни Сычково работники местной пилорамы. Они же вызвали спасателей, которые достали труп из воды. Через непродолжительное время со дна водоема подняли тело мужчины. Выяснилось, что сожители часто рыбачили вместе, нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями рассматривается версия, что один из сожителей оступился, упал в воду и стал тонуть, а второй безрезультатно попытался спасти утопающего.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта