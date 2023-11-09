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10:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором

В Воронежской области водитель легковушки влетел в экскаватор.

Источник: ГУ МВД РФ по Воронежской области

В Семилукском районе Воронежской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения легкового автомобиля с дорожной техникой. Авария произошла вечером 8 ноября.

Около 17.30 на 26-м километре автодороги «Обход Воронежа» водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя со стороны села Губарево в направлении Семилук, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении транспортного средства и допустил столкновение с экскаватором JCB.

50-летний водитель легковушки попал в больницу с травмами.

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