10:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Воронежем «Лада Гранта» столкнулась с экскаватором
В Воронежской области водитель легковушки влетел в экскаватор.
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В Семилукском районе Воронежской области сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения легкового автомобиля с дорожной техникой. Авария произошла вечером 8 ноября.
Около 17.30 на 26-м километре автодороги «Обход Воронежа» водитель автомобиля «Лада Гранта», следуя со стороны села Губарево в направлении Семилук, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении транспортного средства и допустил столкновение с экскаватором JCB.
50-летний водитель легковушки попал в больницу с травмами.