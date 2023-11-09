11:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Две версии одного случая: мужчина сорвался с балкона на пятом этаже в Хабаровске
Житель Хабаровска выжил, упав с пятого этажа.
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Жители Первого микрорайона Хабаровска стали очевидцами несчастного случая. Мужчина сорвался с балкона на пятом этаже, приземлившись на карниз над входом в магазин. Вот только произошло все это при странных обстоятельствах. Одни говорят, что ему стало плохо, и он не устоял на ногах, другие, что хабаровчанин подобно альпинисту стал карабкаться по наружной стене дома и не удержался. Полиция сейчас разбирается, что же произошло на самом деле.
Вечером 8 ноября Виталий (имя изменено — прим. ред.) отдыхал в гостях у друзей. Мужчина отлучился покурить на балкон, но ни через пять, ни через 10 минут так и не вернулся в квартиру. Когда все заметили его отсутствие, то кинулись проверять, что случилось с приятелем. Оказалось, что он сорвался с пятого этажа и упал на козырек. К счастью, Виталий остался жив.
Как рассказал «КП» — Хабаровск" источник, знакомый с ситуацией, сначала мужчина говорил, что у него закружилась голова, он потерял равновесие и сорвался вниз. Но позже выяснилось, что до падения Виталий карабкался по окнам. Эту информацию подтвердили и очевидцы случившегося. Предположительно, мужчину случайно заперли на балконе, и он пытался добраться до окна на кухне.
— У пострадавшего диагностировали перелом голени. Сейчас мужчина проходит лечение амбулаторно. Участковые третьего отдела полиции проводят проверку по этому случаю. По ее итогам будет принято соответствующее решение, — рассказала «КП» — Хабаровск" представитель УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.
На данный момент известно лишь то, что мужчина упал сам в результате несчастного случая. Никакого криминала в произошедшем нет.