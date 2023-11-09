Главное
Палестино-израильский конфликт
11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом женщина перевела мошенникам 1,5 млн рублей

В Волжском телефонные аферисты обманули женщину на 1,5 млн рублей.

Полиция Волгоградской области предупреждает жителей о телефонных мошенниках. За минувшие сутки аферисты обманули 52-летнюю волжанку на 1,5 миллиона рублей. Женщина перевела все свои сбережения из-за страха. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, потерпевшей позвонили неизвестные и преставились сотрудниками Центробанка.

— Звонившие сообщили о якобы зафиксированной попытке оформления на женщину несанкционированного кредита, к которой причастны недобросовестные банковские работники. Нужно было перевести средства на «безопасный» счет, — уточнили в полиции региона.

Наивная волжанка так и сделала. В итоге лишь после банковской операции поняла, что стала жертвой обмана. Стражи порядка разыскивают преступников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Украиной управляет комик-нацист»: в США показали истинное лицо Зеленского
Военная спецоперация на Украине 9 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта