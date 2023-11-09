11:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом женщина перевела мошенникам 1,5 млн рублей
В Волжском телефонные аферисты обманули женщину на 1,5 млн рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Полиция Волгоградской области предупреждает жителей о телефонных мошенниках. За минувшие сутки аферисты обманули 52-летнюю волжанку на 1,5 миллиона рублей. Женщина перевела все свои сбережения из-за страха. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, потерпевшей позвонили неизвестные и преставились сотрудниками Центробанка.
— Звонившие сообщили о якобы зафиксированной попытке оформления на женщину несанкционированного кредита, к которой причастны недобросовестные банковские работники. Нужно было перевести средства на «безопасный» счет, — уточнили в полиции региона.
Наивная волжанка так и сделала. В итоге лишь после банковской операции поняла, что стала жертвой обмана. Стражи порядка разыскивают преступников.