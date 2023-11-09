В Домодедово таможенники пресекли незаконный вывоз в США котенка сервала

«Трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, не дали незаконно вывезти из России домодедовские таможенники. Экзотического хищника по поддельным документам вез в Нью-Йорк транзитом через Турцию гражданин США», — говорится в публикации.
Как сообщает ФТС, инспекторы остановили 37-летнего американского бизнесмена на зеленом коридоре. В ходе таможенного контроля мужчина достал из сумки для переноски животных пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы египетская мау. Он пояснил, что занимается продажей животных. Таможенники усомнились в достоверности предоставленных документов и передали котенка экспертам. Таможенная экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки или сервала — хищного млекопитающего семейства кошачьих. Он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и занесен в международную Красную книгу. Для перемещения такого животного через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуется специальное разрешение. Рыночная стоимость кустарниковой кошки превышает 300 тыс. рублей.
В настоящее время котенок находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ему обеспечен необходимый уход и правильное питание. В отношении гражданина США возбуждены два административных дела за недостоверное декларирование и несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров. Максимально возможное наказание — штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией или без таковой.