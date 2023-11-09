В Екатеринбург на вертолете доставили жену спикера гордумы, погибшего в ДТП

Авария произошла 7 ноября на трассе Серов-Ивдель. Ильин с женой ехал в Екатеринбург. По дороге, по данным УГИБДД по Свердловской области, в их машину врезался водитель Lada Priora. Ильин скончался на месте происшествия, его жену и другого водителя увезли в больницу.
«Наталью Ильину из Краснотурьинска доставили в больницу № 23 Екатеринбурга. Она находится в тяжелом состоянии, но в сознании. У нее множественные переломы с левой стороны», — пояснила Коптяева. По ее словам, Наталья не знает, что Виктор умер. URA.RU обратилось за комментарием в 23-ю больницу Екатеринбурга, ответ ожидается.
Коптяева открывала сбор средств для покупки похоронного венка для Ильина. Прощание со спикером пройдет 10 ноября в Североуральске. «Он был в Афганистане, поэтому его похоронят в [военной] форме», — добавила Коптяева.