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11:33 (мск), источник: Прецедент

В Новосибирске мужчина убил сожительницу и вывез тело в парк

Мужчина убил сожительницу и вывез в парк в Новосибирске. Одурманенный алкоголем сибиряк во время конфликта несколько раз ударил женщину ножом.

Источник: прокуратура НСО

В Новосибирске мужчина убил сожительницу и вывез тело в парк.

По версии следствия, в августе в Калининском районе города пьяный сибиряк во время конфликта избил свою сожительницу, а затем нанес ей не менее трех ударов ножом.

Чтобы скрыть свое преступление, мужчина завернул тело убитой в одеяло и мешки, вывез в парк «Сосновый бор» и сбросил в овраг.

Через несколько дней он сам обратился к правоохранителям и заявил, что его сожительница пропала.

— В ходе проведения первоначальных следственных действий установлена причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Он указал место, где спрятал тело. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

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