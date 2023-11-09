11:33 (мск), источник: Прецедент
В Новосибирске мужчина убил сожительницу и вывез тело в парк
Мужчина убил сожительницу и вывез в парк в Новосибирске. Одурманенный алкоголем сибиряк во время конфликта несколько раз ударил женщину ножом.
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В Новосибирске мужчина убил сожительницу и вывез тело в парк.
По версии следствия, в августе в Калининском районе города пьяный сибиряк во время конфликта избил свою сожительницу, а затем нанес ей не менее трех ударов ножом.
Чтобы скрыть свое преступление, мужчина завернул тело убитой в одеяло и мешки, вывез в парк «Сосновый бор» и сбросил в овраг.
Через несколько дней он сам обратился к правоохранителям и заявил, что его сожительница пропала.
— В ходе проведения первоначальных следственных действий установлена причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Он указал место, где спрятал тело. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.