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11:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Упавший с виадука во Владивостоке подросток рассказал, что на самом деле с ним произошло

Упавший с виадука в столице Приморья мальчик уверяет, что это был несчастный случай.

Источник: Комсомольская правда

14-летний подросток, который упал с виадука на Некрасовском путепроводе, вышел из комы. Врачам он рассказал, что падение произошло случайно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Несчастный случай произошел 1 ноября и взбудоражил город. Подросток возрастом 14 лет свалился с надземного пешеходного перехода на Некрасовском путепроводе чуть ли не под колеса машинам полиции и скорой помощи, которые в этот момент там проезжали. Изначально это даже породило слухи, что из машины выпрыгнул и разбился о дорогу арестант.

Для подростка медицинская помощь, которую ему немедленно оказали работники скорой, оказалась счастливым билетом. Он выжил, хотя и впал на несколько дней в кому.

Все это время жители города гадали, что могло стать причиной трагического происшествия. Прокуратура провела проверку и выяснила, что подросток воспитывался в благополучной многодетной семье.

Теперь в этих спорах можно поставить точку — мальчик пришел в себя и рассказал врачам, что все произошло по несчастному стечению обстоятельств.

Его словам несложно поверить, так как на кадрах, разлетевшихся по соцсетям видно, что перед падением мальчик отчаянно пытался удержаться на виадуке. К тому же высота сооружения заставляет усомниться, что кому-то могло прийти в голову использовать его для опасных занятий.

Как сообщил источник, сейчас ребенок продолжает лечение в отделении общей терапии.

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