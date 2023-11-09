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13:17 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирский Облсуд оставил под стражей воспитательниц детсада «Маленький принц»

Обвиняемых в избиении детей сотрудниц учреждения отправили в СИЗО 13 октября.

Источник: пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

Новосибирский областной суд оставил без изменений меру пресечения двум воспитателям детского сада «Маленький принц», обвиняемым в избиении детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, по версии следствия, в июне 2023 года двое воспитателей частного детского сада неоднократно наносили побои и иные насильственные действия в отношении более 10 воспитанников учреждения..

В октябре сотрудниц учреждения задержали, после чего Октябрьский районный суд отправил их в СИЗО. Сторона защиты подала апелляционные жалобы на это постановление.

«С учетом мнения прокурора, возражавшего против удовлетворения жалоб защитников в интересах обвиняемых, областной суд оставил меру пресечения без изменений», — сообщили в прокуратуре.

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