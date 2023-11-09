12:36 (мск), источник: ivbg.ru
Актера чуть не задушили на репетиции спектакля в Петербурге
Актер театра получил производственную травму в Центральном районе Санкт-Петербурга. Его чуть не задушили на репетиции спектакля.
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В итоге 31-летнего актера доставили в Мариинскую больницу с поврежденным горлом. После осмотра врачей, пациента отправили домой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По предварительным данным, актер играл в фильме «Гоголь», который вышел в 2018 году. Также его можно увидеть в киноленте «Петербург. Только по любви».